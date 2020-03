Vodafone, TIM e non solo vi spieranno: tracceranno il coronavirus per l’Ue

Share 0 Share Share

Nonostante il coronavirus sta continuando a terrorizzare il mondo con tantissimi contagi e vittime all’ordine del giorno, purtroppo sono ancora tante le persone che non hanno compreso i problemi che sta portando questa emergenza una pandemia senza precedenti.

Entrando nello specifico, nonostante le severe regole impostate dal Governo italiano e in tutti gli altri stati del mondo c’è ancora chi non ha capito che non deve uscire di casa ed è per questo che ormai ad ogni uscita se non si ha una valida motivazione si rischia l’arresto immediato con sanzioni salatissime.

Detto questo, l’importante operatore di telefonia mobile TIM, Vodafone ma anche altri gestori inizieranno a tracciare tutti quanti i vostri spostamenti per localizzare gli utenti cosi da prevenire eventuali infezioni e conseguente aumento dei contagi.

Le preoccupazioni sull’utilizzo della tecnologia da parte di tutti quanti i governi per controllare le persone in isolamento e tracciare le infezioni si sono intensificate notevolmente nelle ultime settimane a causa di probabili violazioni che riguardano un argomento delicato come la privacy, con qualcuno che sta aumentando in maniera vertiginosa lo spettro della sorveglianza statale.

La commissione si affiderà a dati anonimi per riuscire a proteggere la privacy e aggregare i dati di localizzazione dei vari smartphone per poter coordinare le misure che vanno a tracciare la diffusione del Covid19, è questo almeno quanto ha affermato un funzionario dell’UE. Ecco le sue parole:

“La Commissione dovrebbe definire chiaramente il set di dati che desidera ottenere e garantire la trasparenza nei confronti del pubblico, al fine di evitare possibili equivoci”.

Cosa ne pensate di questa scelta dei vari operatori di telefonia mobile di spiarvi mentre vi spostate? Una cosa è sicura, se tutti rispetterebbero le regole di rimanere in casa non si arriverebbe mai e poi mai a questi drastiche decisioni.

