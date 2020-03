Very Mobile: spedizione delle nuove SIM in ritardo, si inizia male ma il gestore chiede perdono

Share 0 Share Share

In questi ultimi giorni sia alla TV che in ogni città d’Italia non si sta facendo altro che discutere del debutto di un nuovo operatore di telefonia mobile, ovvero: Very Mobile.

Anche voi per caso avete deciso di fidarvi di questo nuovo gestore e state aspettando con trepidazione l’arrivo a casa della vostra carta SIM Very Mobile? Be’, sappiate che è altamente possibile che ci sia da aspettare ancora qualche giorno. Nelle ultime ore, infatti, il gestore semivirtuale ha voluto fare una precisazione su tale argomento, scusandosi personalmente per questi ritardi. Sicuramente non un buon inizio….

Very Mobile, per chi fino ad oggi non ne avesse mai sentito parlare, è uno degli ultimissimi gestori di telefonia mobile arrivati sul mercato, nato per il momento da una collaborazione con Tre e Wind. Detto ciò, i primi clienti Very Mobile che hanno provveduto ad acquistare le SIM via Internet le hanno ricevute a casa entro due giorni, con spedizioni velocissime. Ma le cose si sono complicate e non poco immediatamente dopo, da quando il nuovo operatore ha preso la decisione di affidarsi per qualche consegna al corriere GLS: le spedizioni hanno subito in questo modo vistosi ritardi per ovviamente la non felicità dei clienti.

Il problema principale è che le consegne della carta SIM Very Mobile attraverso GLS richiedono l’obbligo di firma – oltre alla consueta video identificazione online, da fare in seguito -.

Very Mobile per questo brutto e improvviso disagio si è scusato subito, anche perchè tanti altri clienti per loro sfortuna non hanno ricevuto nessuna SIM acquistata già un paio di giorni fa. La società sta cercando di capirne di più su quanto accaduto, ed è dunque possibile che i problemi vengano risolti già nelle prossime ore o giorni.

Conclusioni

Ricordiamo che al costo di 4,99 euro al mese l’offerta di Very Mobile offre un ottimo pacchetto, ovvero:

30GB;

Minuti e SMS illimitati.

SIM e attivazione 5 euro ed offerta valida per il momento solo per i primi 20.000 clienti.

Cosa ne pensate di questo nuovo operatore di telefonia mobile?