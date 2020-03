Samsung Galaxy Fold si aggiorna: arrivano le patch di sicurezza di febbraio 2020

Share 0 Share Share

Di recente il Samsung Galaxy Fold si è aggiornato andando ad introdurre le patch di sicurezza di febbraio 2020.

Il dispositivo dell’azienda coreana passa cosi grazie a questo nuovo update alla seguente build: F907BXXS3ATA1 e pesa complessivamente 210MB.

In conclusione, come di consueto l’update è in fase di rilascio attraverso la modalità OTA per gli utenti italiani e potrebbero volerci ore o giorni prima che vi venga notificato.

Chi di voi ha ricevuto questo nuovo aggiornamento sul proprio Galaxy Fold? Avete per caso trovato ulteriori novità oltre le patch di febbraio?

