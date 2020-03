Share 0 Share Share

Il tanto discusso smartphone robusto WP6 progettato con la massima cura da parte della casa produttrice cinese Oukitel debutterà il 20° di questo mese.A seguito della buona reputazione del suo predecessore WP5, il nuovo modello è caratterizzato di funzionalità principali molto interessanti, fra tutte spicca senza dubbio l’enorme batteria da 10.000 mAh e fotocamere sul retro triple da 48 megapixel.

Detto questo, acquistando il nuovo WP6 si avrà un regalo, una vera occasione da non lasciarsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.

La batteria da 10000 mAh per WP6 dura per presunte 750 ore in standby, 52 ore per le chiamate, 25 ore per la navigazione. Per gli amanti delle attività all’aperto, questo terminale è eccezionale, non c’è bisogno di preoccuparsi della mancanza di energia da ora in poi.

Tranne queste due caratteristiche principali, il vetro per cornici spesso 1,1 mm è un altro punto forte. Dalla pagina della campagna , si può vedere in maniera chiera che un trapano si è rotto durante il tentativo di praticare un foro attraverso il WP6. I vetri più spessi consentono al telefono di sopportare gravi urti e cadute.

OUKITEL ha affermato che il sistema operativo sarà molto più veloce rispetto ai modelli precedenti e alla maggior parte delle controparti dei concorrenti.

Il prezzo sarà molto conveniente rispetto a quelli attualmente esistenti, che sarà rivelato il 20 di questo mese. Per maggiori info non vi rimane che rimanere sintonizzati con noi.