iPhone 12 pieghevole sorprenderà: primo concept da non perdere

Neanche il tempo di vedere i nuovi top di gamma iPhone 11 di casa Apple che sul web stanno già comparendo le prime info sul prossimo iPhone 12. Ovviamente la nuova gamma di top di gamma dell’azienda californiana, salvo imprevisti, dovrebbe debuttare a settembre di quest’anno come accade ormai da diversi anni.

Detto ciò, da qualche ora stando a quanto riportato dai colleghi di BGR e iDownloadBlog e come potete vedere voi stesso dal filmato che è stato pubblicato su Instagram – visibile a fine post – da parte di Iskander Utenbayev, viene immaginato come potrebbe essere il nuovo iPhone 12 del colosso californiano che tra l’altro dovrebbe essere pieghevole per rimanere al passo con la concorrenza.

Analizzando il concept le idee sono a dir poco intriganti. Facendo un piccolo esempio, basta fare un banale swipe dal basso verso l’alto per andare ad abilitare il meccanismo che apre il telefono.

Tra le altre cose, troviamo un grande display esterno che permette a qualsiasi utente di fare ogni operazione in contemporanea, come, ad esempio, usare Instagram. Se c’è un’app aperte mentre il telefono viene chiuso, quest’ultima viene automaticamente spostata sullo schermo esterno e si può senza alcun problema proseguire ad usarla normalmente. In poche parole, ci troviamo di fronte ad un concept a dir poco stratosferico e futuristico, che con tutta probabilità rimarrà solo un sogno. Però, è comunque molto interessante dare uno sguardo fino a dove è in grado di arrivare la mente di un appassionato del mondo della telefonia.

Per chi eventualmente fino ad oggi non avesse mai sentito parlare di Iskander Utebayev è il medesimo artista che aveva avuto modo di fare il filmato concept dell’Hoverboard volante della casa produttrice Tesla. L’autore di tale concept ha voluto dare un nome al telefono immaginato nel video chiamandolo iPhone 12 Flip!

Cosa ne pensate di questo sensazionale concept che immagina un ipotetico iPhone 12 pieghevole?