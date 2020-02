Trony torna con i suoi fantastici sconti: moltissime le offerte online

Share 0 Share Share

Ancora una volta ci troviamo qui a parlare di Trony che dal 1 febbraio fino al 7 febbraio ha lanciato una sua nuova ed intrigante iniziativa chiamata Super Sconti. Andiamo a capirne di più-

L’offerta di cui vi stiamo parlando targata Trony comprende moltissimi prodotti fra i quali spiccano:

Smartphone;

TV;

PC;

Elettrodomestici ecc…

Per maggiori informazioni sui prodotti che sono coinvolti nell’iniziativa vi invitiamo a consultare il sito di Trony al seguente link.

In conclusione, prima di salutarci,l è importante evidenziare che l’iniziativa di Trony è disponibile almeno per il momento in esclusiva assoluta via Internet, prevede tra le altre cose il pagamento in 20 rate a tasso zero su prodotti selezionati con tanto di spedizione gratuita al 100%, dove logicamente è disponibile.

Cosa ne pensate di questa iniziativa di Trony? Acquisterete qualche prodotto entro il 7 febbraio? A voi i commenti lettori di Blogiko.