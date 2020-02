San Valentino Oukitel: tante offerte su smartphone e non solo

Share 0 Share Share

Oggi 14 febbraio come ben saprete è la festa di San Valentino – festa degli innamorati -.

Entrando nello specifico, il giorno odierno è stato scelto dall’importante brand cinese Oukitel per offrire agli innamorati un super sconto del 60% e un bonus da non perdere per nessuna ragione al mondo.

Ecco cosa offre il San Valentino di Oukitel

Il regalo di oggi che sta proponendo Oukitel riguarda 3 pezzi del buon e caro Oukitel Y1000 fino al 60% di sconto sul coupon.

La durata del giveaway è stata comunque avviata dal 10 febbraio 2020 con scadenza salvo proroghe fissata per il 1 marzo 2020.

Il global Giveaway del brand cinese funziona in questo modo:

1. Metti mi piace alla pagina ‘Oukitel’

2. Condividi il post sul profilo pubblico Facebook

3. Clicca su una foto di una persona cara e commenta

4. Invita i tuoi amici a mettere mi piace a questa pagina e partecipare al giveaway

Ecco il funzionamento completo:

1. Invitare gli amici potrebbe aumentare notevolmente la possibilità di vincere

2. Provare a commentare una volta e taggare i tuoi amici in risposta del tuo main/ commento.

3. Ci saranno un totale di 3 vincitori, il 1° vincitore avrà un Y1000

Smartphone e coupon del 60 % di sconto se il vincitore ordina un Y1000 per la loro persona cara, il 2° e il 3° avranno lo smartphone Y1000 ciascuno e il 50 % di sconto

4. Il primo vincitore verrà estratto il 19 febbraio, secondo vincitore il 26 febbraio e 3° vincitore dopo la fine del giveaway.

5. Il premio gratuito verrà spedito gratuitamente al vincitore, ma il

il vincitore dovrà prendersi cura di tutte le altre spese come la spesa di spedizione.

Infine, ricordiamo le ottime caratteristiche tecniche di Oukitel Y1000:

Sistema operativo Android 9.0

Display Risoluzione 1520×720 Vedi qui altri modelli con 1520×720 Tipi di vetro Curved Glass Tipo OGS Multi touch 10 Borderless No – Vedi qui altri modelli con Borderless Dimensione della cornice 5.8 mm Superficie utilizzabile 73.0 % Luminosità 500 cd/m² Dimensione del display 6.08 “

Chipset (processore) Architettura della CPU 8 x ARM Cortex-A53 2.5GHz Marchio Mediatek Modello Helio P23 Vedi qui qui altri modelli con Helio P23 Numero di core 8 Frequenza 2.5 GHz Profondità bit 64 bit Tecnologia di processo 16 nm Processore grafico (GPU) Mali G71 MP Frequenza GPU 770 Mhz GPU Cores 2

Memoria RAM 4 Gb Vedi qui altri modelli con 4 ROM 64 GB Memoria Espandibile MicroSD (TF), Fino a 256Gb

Fotocamera Fotocamera Posteriore Risoluzione 13 MP Vedi qui altri modelli con 13 MP Flash Dual LED flash Fotocamera Anteriore (Selfie) Risoluzione 5 MP Flash No

Rete Frequenze 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 800 / 850 / 1900 MHz 4G (FDD- LTE ): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) Tipo di rete 4G Carte Sim nanoSIM + nanoSIM e microSD (TF)

Interfacce wireless Wi-Fi Sì Bluetooth Sì NFC No Vedi qui altri modelli con No

Navigazione Supporti GPS, A-GPS, GLONAS

Batteria Capacità della batteria 3600 mAh Tipo Non removibile Carica veloce Sì Tempo di attesa 5-6 giorni Tempo di funzionamento in modalità normale 2-3 giorni Orario di lavoro in modalità difficile 7-8 ore Tempo di conversazione 25 ore Ricarica wireless No

Sensori Notifiche Led Sì Impronta digitale Sì Prossimità Sì Sensore di luce Sì Giroscopio No Accelerometro Sì Bussola No Barometro No Infrarosso Sì

Audio Processore audio Integrato Altoparlanti Sì Microfono Sì Jack per cuffie Sì

Design Dimensioni 162.6 x 77.9 x 11.2 mm Peso 212 g Materiale Plastica e gomma Rugged (IP68) Sì Vedi qui altri modelli con IP68