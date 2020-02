Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano: debutta ufficialmente il nuovo sistema Android 10

Share 0 Share Share

Dopo una lunga e snervante attesa Android 10 da qualche ora ha iniziato a debuttare sui Galaxy S9 e S9+. Andiamo ad analizzare il tutto.

Samsung infatti da qualche ora ha iniziato la distribuzione del nuovo sistema operativo di Google per i suoi ex dispositivi di punta. Il nuovo update in questione ha iniziato la sua distribuzione in qualche paese d’Europa, i seguenti: Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, Olanda e Germania -.

E’ possibile identificare l’aggiornamento grazie alla seguente build: G965FXXS7DTAD ed introduce anche le patch di sicurezza di febbraio 2020.

Chi di voi lettori di Blogiko ha già ricevuto la notifica di aggiornamento ad Android 10 sul proprio Galaxy S9 o S9+?

Ricordiamo, infine, le ottime specifiche tecniche dei due ex top di gamma del colosso coreano:

S9

Dimensioni: 147.7mm x 68.7mm x 8.5mm con certificazione IP68

147.7mm x 68.7mm x 8.5mm con certificazione IP68 Peso: 163 g

163 g Display: 5,8″ con risoluzione Quad HD+, SUPER Amoled curvo da 18,5:9

5,8″ con risoluzione Quad HD+, SUPER Amoled curvo da 18,5:9 SIM : dual SIM ibrido (nano SIM + micro SIM oppure Micro SD)

: dual SIM ibrido (nano SIM + micro SIM oppure Micro SD) CPU: Exynos 9810

Exynos 9810 GPU: Mali-G72 MP18

Mali-G72 MP18 RAM: 4 GB

4 GB Memoria: 64 GB – espandibile tramite microSD fino a 400 GB

64 GB – espandibile tramite microSD fino a 400 GB Rete: 4G LTE

4G LTE Connettività: WiFi 802.11, Bluetooth v 5.0, localizzazione GPS/Galileo/Glonass/BeiDou, USB Type-C, NFC, jack da 3,5mm

WiFi 802.11, Bluetooth v 5.0, localizzazione GPS/Galileo/Glonass/BeiDou, USB Type-C, NFC, jack da 3,5mm Batteria: 3000 mAh

3000 mAh Fotocamera posteriore: Super speed Dual Pixel da 12MP AF con apertura F/1.5 e F/2.4

Super speed Dual Pixel da 12MP AF con apertura F/1.5 e F/2.4 Fotocamera anteriore: 8 megapixel AF con apertura F/1.7

8 megapixel AF con apertura F/1.7 Sensori: sensore per il riconoscimento dell’iride, per la pressione, accelerometro, barometro, lettore d’impronta digitale, sensore geomagnetico, sensore di prossimità

S9+

Dimensioni: 147.7mm x 68.7mm x 8.5mm con certificazione IP68

147.7mm x 68.7mm x 8.5mm con certificazione IP68 Peso: 163 g

163 g Display: 6,2″ con risoluzione Quad HD+, SUPER Amoled curvo da 18,5:9

6,2″ con risoluzione Quad HD+, SUPER Amoled curvo da 18,5:9 SIM : dual SIM ibrido (nano SIM + micro SIM oppure Micro SD)

: dual SIM ibrido (nano SIM + micro SIM oppure Micro SD) CPU: Exynos 9810

Exynos 9810 GPU: Mali-G72 MP18

Mali-G72 MP18 RAM: 6 GB

6 GB Memoria: 64 GB – espandibile tramite microSD fino a 400 GB

64 GB – espandibile tramite microSD fino a 400 GB Rete: 4G LTE

4G LTE Connettività: WiFi 802.11, Bluetooth v 5.0, localizzazione GPS/Galileo/Glonass/BeiDou, USB Type-C, NFC, jack da 3,5mm

WiFi 802.11, Bluetooth v 5.0, localizzazione GPS/Galileo/Glonass/BeiDou, USB Type-C, NFC, jack da 3,5mm Batteria: 3500 mAh

3500 mAh Fotocamera posteriore: doppio sensore; grandangolare Super speed Dual Pixel da 12 MP AF con apertura F/1.5 e F/2.4 + telephoto da 12 megapixel AF con apertura F/2.4

doppio sensore; grandangolare Super speed Dual Pixel da 12 MP AF con apertura F/1.5 e F/2.4 + telephoto da 12 megapixel AF con apertura F/2.4 Fotocamera anteriore: 8 megapixel AF con apertura F/1.7

8 megapixel AF con apertura F/1.7 Sensori: sensore per il riconoscimento dell’iride, per la pressione, accelerometro, barometro, lettore d’impronta digitale, sensore geomagnetico, sensore di prossimità

