Samsung Galaxy S20+ è ufficiale: finalmente abbiamo scheda tecnica completa e costi

Lo stavano aspettando in tanti e da qualche ora finalmente è diventato realtà. Stiamo parlando del nuovo top di gamma Galaxy S20+ di casa Samsung caratterizzato da un design speciale e sopratutto una scheda tecnica di tutto rispetto pronta a conquistare anche il cliente più esigente. Andiamo ad analizzare il tutto passo per passo.

Le colorazioni disponibili per Galaxy S20+ saranno le seguenti: Black, Grey e Blu, con il colore White che sarà reso disponibile in esclusiva per ora solo sul sito dell’azienda coreana, le configurazioni sono invece tre e non c’è più il taglio da 256GB di memoria interna:

Galaxy S20+ 4G con 8 GB + 128 GB (espandibili) a 1.029€

Galaxy S20+ 5G con 12 GB + 128 GB (espandibili) a 1.129€

Galaxy S20+ 5G con 12 GB + 512 GB (espandibili) a 1.279€

Qui sotto a voi le caratteristiche tecniche complete del Samsung Galaxy S20+:

dimensioni e peso: 161,9×73,7×7,8mm per 186 grammi

OS: Android 10

display: Dynamic AMOLED 2X 6,7″ QHD+ Infinity-O, 525ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz

processore: Qualcomm Snapdragon 865 | Exynos 990

memoria: ​5G: 12GB di RAM LPDDR5 128GB di memoria interna espandibile LTE: 8GB di RAM LPDDR5 128GB di memoria interna espandibile

batteria: 4.500mAh con ricarica Fast Wireless Charging 2.0

connettività: 5G NSA Sub-6, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata

sensore delle impronte digitali: integrato nel display

audio: speaker stereo Dolby Atmos

fotocamera anteriore: 10MP – Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2

fotocamere posteriori: 12MP – FOV 79°, F/1,8 12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2 64MP tele – FOV 76°, f/2,0 ToF VGA, FOV 72°, f/1,0 Space Zoom: zoom ottico ibrido 3x, zoom digitale 30x



Cosa ne pensate di questo nuovo top di gamma del colosso coreano? Ci fareste un pensierino o secondo voi nonostante la super scheda tecnica costa troppo?

