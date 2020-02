Samsung Galaxy M31: svelate ulteriori caratteristiche tecniche direttamente da rivenditori italiani

Share 0 Share Share

Da qualche ora in rete grazie ai colleghi 91mobileos che quando si tratta di parlare di casa Samsung non sbagliano un colpo si è tornati di nuovo a parlare del tanto atteso Galaxy M31 di casa Samsung. Andiamo a scoprire insieme le ultime info in merito.

Il sito citato sopra ha rivelato quelle che sicuramente saranno le caratteristiche tecniche che accompagneranno il Galaxy M31, citando inoltre fonti tra i rivenditori italiani.

Qui sotto la scheda tecnica del nuovo device dell’azienda coreana – evidenziamo comunque che di ufficiale non c’è ancora nulla -:

SoC Exynos 9611

Display Super AMOLED da 6,4″ “tutto schermo” con notch Infinity-U

Batteria da 6.000 mAh

Memoria: 4+64 oppure 6+128 GB

Modulo fotocamera quadruplo a forma di “L”: unità principale da 64 MP, sensore Samsung GW1 unità grandangolo unità macro unità per il rilevamento della profondità

OS: Android 10 personalizzato OneUI 2.0

In conclusione, il terminale di Samsung salvo imprevisti dovrebbe essere annunciato tra non molto, esattamente il 17 febbraio 2020.

Consigliamo di leggere anche quest’altro post sempre a tema Samsung: Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e si aggiornano: arrivano le patch di sicurezza di febbraio. Pronti al download?