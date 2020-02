LG Q51 ufficiale: buon smartphone per la vita di tutti i giorni

Share 0 Share Share

Da qualche ora la casa produttrice LG ha annunciato il suo nuovo smartphone chiamato LG Q51 dedicato più che altro ad un pubblico che non pretende grosse esigenze.

Lo smartphone in questione va a posizionarsi nella fascia bassa del mercato mobile e si può acquistare già da oggi in Corea mentre in Italia salvo imprevisti sarà disponibile da giugno.

A voi le specifiche tecniche complete del device:

SoC:

Octa-core @2,0 GHz

Display:

FullVision da 6,5″ con risoluzione HD+

Memoria:

3GB di memoria RAM

32GB di memoria di archiviazione espandibile tramite slot microSD fino a 2TB

Fotocamera:

Tripla Posteriore: 13+5+2MP (princpale + grandangolare + profondità)i

Anteriore: 13MP

Connettività. Bluetooth 5.0, WiFi, USB-C, NFC

Audio: DTS 7.1

Certificazione: MIL-STD-810G

Batteria: 4.000 mAh

Dimensioni:

164,5 x 77,5 x 8,4 mm

Sistema operativo:

Android 10

due colorazioni Moonlight Titanium e Frozen White

Infine, il costo del terminale è di 317,000 wonm, 240 euro al cambio attuale.