Developer Preview di Android 11 ecco con quale smartphone è compatibile e come funziona il processo di installazione

La tanto attesa e discussa nuova Developer Preview di Android 11 attualmente si può installare in esclusiva assolutamente solo sui terminali appartenenti alla gamma Pixel di Google, ovvero:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

La stessa Google tra le altre cose consiglia di scaricare e installare la prima developer preview di Android 11 solo agli sviluppatori, perchè ora come ora non ritenuta idonea per essere usata dagli utenti finali per le azioni di ogni giorno.

In conclusione, testare il tutto è semplicissimo basta scaricare l’immagine della piattaforma sul proprio dispositivo e continuare con l’installazione manuale.

Trovare tutto nei seguenti link riportati qui sotto:

