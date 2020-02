Share 0 Share Share

La guida di oggi è particolarmente dedicata a tutte quelle persone che possiedono il buon e caro Samsung Galaxy S10. Nello specifico, come da titolo, vi spiegheremo nelle prossime righe come passare alla modalità notturna per risparmiare batteria su Samsung Galaxy S10 seguendo degli step estremamente facili e veloci.

I dispositivi dell’azienda coreana non sono molto conosciuti per garantire un’autonomia lunga alla batteria. Lo schermo e interfaccia bianca rigida delle varie applicazioni predefinite hanno reso complicato il risparmio di risucchio. Per fortuna, dallo scorso anno il colosso coreano ha avuto la brillante idea di implementare la modalità notturna – modalità dark -.

Con i display AMOLED, l’interfaccia va ad indicare al display di disabilitare i pixel secondari per mostrare il nero. Questo vuol dire avere un netto risparmio di batteria, o almeno risparmiare un po’.

Infine, per attivare il tutto basta andare su visualizza impostazioni e abilitare l’apposito interruttore per la modalità Notte. Ora, tutte quante le applicazioni insieme alle pagine impostazioni verranno dipende di nero.

