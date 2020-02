Share 0 Share Share

La guida di oggi abbiamo deciso di dedicarla ai nuovi top di gamma iPhone 11 di casa Apple. Nello specifico, infatti, come anticipato dal titolo tra poco vi spiegheremo come bloccare le chiamate in entrata da numeri sconosciuti su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max seguendo degli step estremamente facili e veloci perfetti anche per coloro che di tecnologia hanno poca esperienza.

Saper bloccare ogni telefonata in entrata da numeri ignoti sui dispositivi di punta dell’azienda californiana è un qualcosa che può tornare utile in qualsiasi istante e in particolar modo per svariate motivazioni.

Bloccare le chiamate in entrata da numeri sconosciuti su iPhione 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: come fare dunque?

Fare il tutto è veramente un gioco da ragazzi, alla fin dei conti basta seguire i seguenti step riportasti qui sotto e il gioco è fatto.

Innanzitutto dovete accedere alle impostazioni – telefono; Infine non rimane altro che silenziare le telefonate sconosciute andando a spostare l’apposito interruttore.

Come visto bloccare le chiamate in entrata da numeri sconosciuti su iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è semplicissimo. Logicamente qualora avete qualche problema o domanda non esitate a scriverci lasciando un messaggio qui sotto dove è situato l’apposito box dei commenti.

