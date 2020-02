Share 0 Share Share

iPhone 11 è uno dei terminali più apprezzati in assoluto. Ci troviamo senz’altro di fronte ad un dispositivo dotato di un design unico e curato nei minimi dettagli che offre al tempo stesso un hardware a dir poco mostruoso.

Fatta questa premessa, lo staff di Blogiko nella guida di oggi ha deciso di spiegarvi passo per passo come attivare la dark mode su iPhone 11. La modalità notturna è sicuramente stata in questi mesi al centro dell’attenzione tantissime volte ed è particolarmente apprezzata da quegli utenti che usano assiduamente il telefono anche nelle ore notturne.

Con il debutto del nuovo sistema operativo iOS 13 Apple ha introdotto finalmente l’attesissima dark mode su iPhone. L’attivazione è facilissima e veloce e avviene tramite il Control Center che si può in tutta tranquillità aprire trascinandolo dalla parte superiore del display. Selezionate l’opzione dedicata alla luminosità e successivamente abilitate la modalità notturna con un facile e rapido tap.

C’è tuttavia un altro efficace metodo per attivare la modalità notturna, ovvero:

Fare accesso alle impostazioni del proprio iPhone e selezionare la voce display e luminosità; Qui potrete selezionare tra scuro e chiaro; Sotto le due opzioni potrete abilitare in base alle vostre necessità l’interruttore automatico; Infine potrete scegliere se abilitare in automatico la modalità notturna dal tramonto all’alba o se impostare le vostre preferenze.

Per qualsiasi dubbio siamo a vostra disposizione.

