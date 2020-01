Sony Xperia 5 Plus: svelate le possibili caratteristiche tecniche

Share 0 Share Share

Non solo Samsung, Apple e Huawei, un’altra azienda che silenziosamente sta lavorando sodo e bene è certamente Sony che in quest’ultimo periodo sta facendo parlare molto di se grazie al suo nuovo e prossimo top di gamma Xperia 5 Plus. Andiamo ad analizzare insieme le ultime info che sono emerse in rete nelle ultime ore.

Stando a quanto trapelato, questa volta a parlare è stato il noto e infallibile Leaker Onleaks, il nuovo dispositivo di punta dell’azienda giapponese dovrebbe essere dotato di un ottimo hardware in grado di accontentare anche l’utente più bisognoso. A seguire infatti diamo uno sguardo a gran parte di quella che dovrebbe essere la scheda tecnica dello smartphone:

Schermo OLED da circa 6,6″ di diagonale, bordi piatti

Tripla fotocamera posteriore + sensore ToF

Fotocamera anteriore da 8 MegaPixel

Lettore di impronte digitali posizionato sul bordo laterale

Doppio altoparlante frontale

Jack audio da 3,5mm (posizionato sul bordo superiore)

Cornice in metallo

Dimensioni e peso: 168,2 x 71,6 x 8,1 mm (9,3 mm in corrispondenza del modulo fotocamera posteriore)

In conclusione, prima di lasciarvi andare, è fondamentale ricordare che per ora non abbiamo nessuna info sul debutto del dispositivo di Sony. Appena avremo maggiori dettagli vi aggiorneremo immediatamente con un altro articolo.

Nel frattempo siamo curiosi di sapere cosa ne pensate delle probabili caratteristiche del nuovo Sony Xperia 5 Plus. A voi i commenti lettori di Blogiko.