Samsung Galaxy S20: un Leak ha svelato i possibili costi europei

In rete si è tornati ufficialmente a discutere della nuova gamma Samsung Galaxy S20 attesissima da moltissime persone. Questa volta a finire al centro dell’attenzione qualche rumors riguardante i probabili costi europei dei terminali.

Nello specifico, stando a quanto riferito dai colleghi dell’affidabile sito chiamato 91Mobileos, i prezzi per il vecchio continente della gamma S20 dell’azienda coreana dovrebbero essere di 899 euro per quanto concerne la configurazione 4G di S20 e di 999 euro per il modello 5G.

Samsung Galaxy S20 Plus dovrebbe invece essere commercializzato ad un costo di 1099 euro nella variante sempre con connettività 5G. Per quanto concerne il Galaxy S20 Ultra, si dovrebbe addirittura partire da un prezzo elevato di 1349 euro – 128GB di storage – e arrivare fino a ben 1549 euro – 512GB di memoria interna -.

Che dire, i costi sembrano perlomeno stando a queste nuove info essere perfettamente in linea con quanto già visto i passato. Cosa ne pensate?

