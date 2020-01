Samsung Galaxy S20+ 5G: in rete nuove ed interessanti info su prezzi e caratteristiche

Share 0 Share Share

A distanza di qualche settimana dall’annuncio ufficiale in rete sono trapelate nuove ed interessanti info sui prezzi e componentistica del tanto atteso Samsung Galaxy S20+ 5G. Andiamo a scoprirne di più.

Prendendo in considerazione quanto emerso di recente via Internet, il top di gamma S20+ 5G del colosso coreano dovrebbe essere un prodotto ibrido tra la variante base e quella Ultra. Gran parte delle caratteristiche dovrebbero essere quelle di S20 standard; a differenziare la configurazione Plus dovrebbe essere un pannello più grande da 6. 7 pollici – con medesima risoluzione – e le fotocamere che dovrebbero contare sull’aggiunta di un sensore ToF.

In conclusione, la batteria di S20+ dovrebbe essere un po’ più grande arrivano ad avere una capacità massima pari a 4.500 mAh il che dovrebbe garantire un’autonomia più che soddisfacente.

Passando alle colorazioni dovrebbero essere le stesse di S20 Ultra, ovvero: Cosmic Black, Cosmic Blue e Cloud Blue. S20+, inoltre il terminale, si potrà acquistare con le reti 5G, e dovrebbe avere un costo di partenza di 1099 euro ma attualmente non si hanno info sui tagli di memoria interna e ovviamente le varianti che verranno commercializzate. Appena ne sapremo di più in merito vi aggiorneremo con un altro dettagliato articolo. Restate sintonizzati con noi.

Consigliamo di leggere anche quest’altro post sempre riguardante il Samsung Galaxy S20: Samsung Galaxy S20: un Leak ha svelato i possibili costi europei