Promozione Linkem: al prezzo irrisorio di 19,90 euro internet senza linea fissa, ecco chi può attivare il tutto

Quale operatore scegliere per la propria connessione Internet? Avete mai sentito parlare di Linkem? Ci troviamo davanti ad un sensazionale gestore di telecomunicazioni leader nel nostro paese nel campo della banda larga wireless. Detto ciò, quale modo migliore per iniziare il 2020 dando al via ad una nuova ed interessante offerta che va incontro alle nuove attività imprenditoriali? Il suo nome è Linkem Office.

Linkem Office: arriva la nuova promozione Linkem per le imprese

Per crescere con il proprio business serve ovviamente avere a portata di mano una linea più che soddisfacente. Linkem, per questo, mette a disposizione un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare rivolta alle attività commerciali e alle partite IVA. Affidandovi a Linkem Office navigate senza problemi e soprattutto senza l’ausilio di alcuna linea fissa fino a 30 MB al secondo in download, al costo irrisorio di 19,90 euro mensili, il primo anno, al posto dei tradizionali 24,90 euro.

Passando all‘attivazione, serve pagare un piccolo canone di 3 euro mensili per due anni. L’offerta di Linkem, salvo proroghe, rimarrà attiva fino al 7 gennaio 2020.

Altre novità

Non abbiamo mica terminato qui, grazie a Linkem Office il cliente può tranquillamente avere anche:

Router incluso e IP pubblico statico;

Apparato di connessione;

Installazione gratis;

Attivazione veloce;

Assistenza professionale e opzione con traffico voce nazionale senza limiti.

Una mega offerta da attivare a tutti i costi, che, ricordiamo, scadrà il 7 gennaio 2020. Affrettatevi prima che sia troppo tardi.