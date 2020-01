Huawei P20 Pro si aggiorna: arrivano in Italia le patch di sicurezza di dicembre 2019

Share 0 Share Share

Una delle case produttrici più attive anche sul fronte aggiornamenti è senza ombra di dubbio Huawei che si è dimostrata molto attenta alla privacy e sicurezza dei propri terminali. Fatta questa importante premessa, per non smentirsi, l’azienda cinese nel corso delle ultime ore ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento per il suo buon P20 Pro che ad oggi ha riscosso un successo importante in termini di vendite. Andiamo ad analizzare il tutto passo per passo.

Il P20 Pro di Huawei ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento da qualche ora contenente al proprio interno le patch di sicurezza di dicembre 2019.-

Il nuovo update in questione si può in tutta semplicità identificare grazie alla release EMUI 9.1.0.371(C432E8R1P11), ed è disponibile al download per i terminali venduti nel nostro paese no brand.

Chi di voi ha già avuto modo di installare questo nuovo update sul proprio Huawei P20 Pro? Per caso oltre le patch di dicembre avete trovato altre novità? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo, prima di lasciarvi andare, l’ottimo hardware che accompagna il terminale del brand cinese:

Dimensioni: 155×73,9×7,8mm per 180 grammi

Display: OLED da 6,1” 2240×1080

Soc: Huawei Kirin 970 (4x Cortex-A73 @2,36GHz + 4x Cortex-A53 @1,8GHz)

Memoria: 6GB di RAM – 128GB di storage

Dual SIM (disponibile anche in versione SIM singola)

Scocca: Certificazione IP67, sensore delle impronte digitali anteriore, sblocco volto

Connettività: 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C (no jack audio 3,5mm)

Batteria: 4000mAh con ricarica rapida Huawei SuperCharge

Fotocamera anteriore: 24MP f/2.0

Tripla fotocamera Leica posteriore: 40MP (RGB, f/1.8) + 20MP (B/N, f/1.6) + 8MP (RGB, f/2.4), Hybrid Zoom 5x

