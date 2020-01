EMUI 10, a voi la lista completa degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento

Share 0 Share Share

Nuovo ed interessante articolo dedicato a tutte quelle persone che possiedono uno smartphone di casa Huawei. Come ben saprete, da diversi mesi a questa parte è disponibile in via ufficiale la nuova interfaccia EMUI 10, e con il passare dei giorni sta debuttando pian piano su tutti i dispositivi compatibili presenti sul mercato. Ecco tutti i dettagli.

Nel corso delle ultime ore, i colleghi dell’affidabile sito GSMArena hanno riportato un comunicato stampa di Huawei che, dentro, include ogni device che avrà la fortuna di ricevere il nuovo update.

Da sottolineare da subito che non è stata menzionata nessuna data precisa, ma l’elenco è stato presentato come definitivo:

30, P30 Lite e P30 Pro

Mate 20, 20 Lite, 20 X, 20 X 5G, 20 Pro e 20 RS Porsche Design

Nova 5T

Nova 4, 4e

P20 e P20 Pro

Mate 10, Mate 10 Pro e Mate 10 Porsche Design

Mate RS Porsche Design

P Smart 2019

P Smart+ 2019

P Smart Pro

P Smart Z

Infine, prima di salutarci, è importante sottolineare che EMUI 10 è in fase di distribuzione da tempo. I primi a ricevere il tutto sono logicamente i nuovi P30 e Mate 20, mentre per tutti gli altri device l’update verrà rilasciato con il passare dei mesi.

Che ne dite di questa lista? Fatecelo sapere nei commenti.

