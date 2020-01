Share 0 Share Share

La guida di oggi avrà l’obiettivo principale di spiegarvi come vedere Amazon Prime Video su Smart TV seguendo una semplicissima procedura.

Amazon Prime Video ad oggi è sempre più ricercato e apprezzato e consente la visione di tantissimi film e serie TV su qualunque dispositivo intelligente presente in circolazione. Vediamo quindi quali sono i passaggi da seguire alla lettera per vedere il servizio proposto da Amazon su Smart TV di qualunque genere.

Vedere Amazon Prime Video su Smart TV: vediamo come fare

Riuscire a vedere i contenuti proposi da Amazon Prime Video su qualsiasi smart TV è veramente un gioco da ragazzi. Se avete già un abbonamento al servizio e volete utilizzarlo sulla vostra smart TV, in primis dovete controllare che l’applicazione sia già presente di base sulla televisione.

Se cosi non fosse l’unica mossa da mettere in atto è quella di fare accesso nella sezione app della smart TV e scaricare l’applicazione senza pagare neanche un centesimo. Una volta che avete installato correttamente l’applicazione, servirà solamente aprirla e inserire correttamente username e password – non altro che le credenziali di accesso -.

