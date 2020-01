Come rimuovere definitivamente pubblicità su Spotify

Share 0 Share Share

Spotify è tra i migliori servizi streaming di musica presenti in circolazione e consente di fare accesso a moltissimi brani dal sito Internet che offre o direttamente applicazione per dispositivi mobili. Anche se viene rilasciato gratuitamente, dopo aver avuto modo di ascoltare due massimo tre brani, Spotify obbliga ogni utente ad ascoltare annunci promozionali, tranne per quanto concerne ovviamente la versione premium. Però, fortunatamente c’è un’apposita app che permette di eliminare una volta per tutte la pubblicità su Spotify Gratis. Andiamo a scoprire insieme di quale si tratta.

Come bloccare pubblicità su Spotify: tutti gli step

In primis bisogna effettuare il download dell’applicazione Blockify sul proprio computer installarla e poi di conseguenza aprire in contemporanea anche Spotify per ascoltare i brani. Agendo dall’interfaccia Blockify, spuntare la casella che prende il nome di Mute Adverts. Ogni volta che verrà annunciata una pubblicità Blockify la bloccherà fino all’inizio del prossimo brano.

Tutti passaggi molto semplici da seguire. Logicamente per qualunque problema non esitate a contattarci qui sotto dove è presente il box dedicato ai commenti.

