Nella guida di oggi non vi parleremo come al solito del sistema operativo Windows di casa Microsoft, ma di Ubuntu un’altra piattaforma operativa molto interessante ad oggi presente ugualmente su tantissimi computer sparsi in tutto il mondo. Più nello specifico, come anticipato dal titolo del post, vedremo passo per passo come eseguire uno screenshot con Ubuntu.

Eseguire uno screenshot con Ubuntu è veramente semplice e immediato ci troviamo di fronte ad una procedura semplicissima adatta a chiunque anche a chi nel mondo tecnologico ha pochissima esperienza.

Eseguire uno screenshot con Ubuntu: i due migliori metodi per riuscirci

Ci sono due metodi per eseguire uno screenshot con Ubuntu, entrambi semplicissimi. Ecco come mettere in pratica il tutto.

Il metodo numero uno è molto facile basta premere il pulsante PrtSc SysRq per eseguire lo screenshot, mentre il secondo usando un’utility di screenshot. Aprite la dash unity e scrivete la parola screenshot.

Avviate l’utility e si potranno eseguire più opzioni: catturare l’interno display, una zona specifica oppure una finestra.

