Ad oggi in circolazione ci sono un’infinità di applicazioni molto apprezzate e fra tutte spicca senza ombra di dubbio Yap che a tutt’oggi sta riscuotendo un ottimo successo. Detto questo, in questa nuova guida odierna vi spiegheremo passo per passo come chiudere o disattivare Yap qualora non vi servisse più. Evidenziamo fin da subito che la procedura da seguire è semplicissima ed è adatta anche a coloro che nel settore tecnologico sono poco esperti.

Chiudere una volta per tutte o disabilitare in maniera temporanea YAP è semplicissimo.

I passaggi che bisogna seguire alla lettera sono i seguenti:

Per continuare con il blocco della carta o chiusura del contratto, visualizzate questa pagina in app e tappare sul bottone chiudi Yap situato in basso; Tenere bene a mente, infine, che la disabilitazione non consentirà di essere cliente Yap per un anno e non si avrà diritto a un altro bonus di benvenuto qualora dovesse passare per la testa di rifare l’iscrizione.

Come visto chiudere o disattivare YAP è semplice e immediato. Ovviamente se non vi è chiaro qualcosa o avete domande da fare siamo a vostra completa disposizione per aiutarvi. Lasciate un messaggio qui sotto dove è presente l’apposito box dei commenti.

