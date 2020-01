Share 0 Share Share

Senza ombra di dubbio ad oggi una delle console più vendute al mondo è la Playstation 4 di casa Sony. Ci troviamo di fronte ad un prodotto molto apprezzato ed è per questo che oggi abbiamo deciso di dedicarle una nuova guida. A seguire infatti vi spiegheremo passo per passo come avviare la PS4 in modalità sicura seguendo dei facilissimi e immediati step.

Per chi fino ad oggi non ne avesse mai sentito parlare, la modalità sicura non è altro che un menu’ segreto che contiene tutti quanti gli strumenti che servono per risolvere i vari problemi, aggiornare e curare la manutenzione della propria console. Ecco il procedimento da seguire alla lettera per avviare la PS4 in modalità provvisoria.

Riavviare la PS4 in modalità provvisoria: vediamo come si fa

La modalità provvisoria – o sicura che sia – deve essere utilizzata quando si iniziano a manifestare problemi gravi come il fallimento del sistema, errore del videogames in proprio possesso, errori costanti o problemi di accensione. Spegnere la console e tener premuto il pulsante Power fino all’ascolto di 2 bip – dopo circa 10 secondi -. Connettere il joypad della PS4 usando il classico cavo USB e tappare il pulsante PS per fare accesso alla modalità sicura-provvisoria.

Tutto molto facile. Per qualunque problema non esitate a contattarci qui sotto dove è situato il box dei commenti.

