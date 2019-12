Share 0 Share Share

Nella guida di oggi vi spieghiamo nel dettaglio come vedere lo streaming su VLC seguendo dei facili e veloci passaggi adatti a chiunque.

Entrando nello specifico, per chi ad oggi non avesse mai sentito parlare di VLC è senz’altro uno dei migliori lettori multimediali che ci siano in circolazione, tra i più apprezzati e affidabili in circolazione. Esso può essere usato anche come streaming media su Internet o su rete locali, avendo le medesime funzioni di un DVD o scaricando film dallo stesso. Ora qui sotto vedremo la procedura che bisogna seguire per vedere un filmato in streaming su VLC.

Come vedere film in streaming su VLC: tutta la procedura da seguire

Aprite VLC e fate accesso al menu’ media, poi trasmetti;

e fate accesso al menu’ media, poi trasmetti; Nella finestra che si apre successivamente, tappate su rete e inserite il link o il file – film o audio -, che avete intenzione di vedere;

Poi tappate sulla voce flusso. Di seguito comparirà una procedura guidata che permetterà la condivisione o conversione di file multimediali per utilizzo locale, sia sulla vostra rete privata che su Internet. Si può anche optare semplicemente di visualizzare o ascoltare lo streaming in VLC o convertire il flusso e salvarlo sul proprio PC.

