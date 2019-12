Tiscali Mobile Smart 60: chiamate senza limiti, 300 messaggi e 60GB al prezzo di 11,99 euro al mese

Share 0 Share Share

Nonostante la concorrenza è particolarmente elevata, Tiscali Mobile non si arrende assolutamente ed ha lanciato ultimamente una sua interessantissima promozione che potrebbe far gola a molti. Parliamo di una nuova offerta per tutti coloro che prendono la decisione di passare a Tiscali Mobile, domandando o no la portabilità del numero di telefono, e ai clienti che hanno la rete fissa di Tiscali. Andiamo a scoprirne di più.

Tiscali Mobile è un gestore virtuale che si affida da diverso tempo alla rete TIM, per questo semplice motivo la coperta è quella proposta dal gestore blu il che non è male. L’offerta di cui vi stiamo parlando Tiscali Mobile Smart 60, offre un pacchetto interessantissimo:

Chiamate senza limiti verso i numeri mobili e fissi nazionali;

300 messaggi verso chiunque,

60GB di Internet al massima velocità.

Il costo da sostenere al mese è di 11,99 euro. Una volta che si superano le soglie dati di Internet previste, e in totale assenza di altre opzioni attive sulla propria SIM, il traffico dati non verrà stoppato ma si potrà navigare con un prezzo di 30 centesimi al MB. Arrivati al 95% di traffico incluso nella promozione si potrà acquistare il pacchetto in più rispondendo all’SMS con la stringa che vedete a seguire: ‘SOS100SMS SI’ per avere 100 SMS extra al costo di 1,50€ e ‘SOS1GB SI’ per 1GB in più la prezzo di 2 euro.

Attivare la promozione di Tiscali è semplice bisognerà pagare una spesa di 10 euro per l’acquisto della carta SIM in quanto il prezzo di attivazione è gratis per i nuovi clienti; se invece siete già clienti Tiscali basterà semplicemente procedere al cambio del piano. In più dovrete fare una prima tassativa ricarica del valore di 20 euro.

In conclusione, coloro che volessero attivare la promozione Mobile Smart 60 di Tiscali possono farlo direttamente utilizzando il sito ufficiale di Tiscali reperibile al seguente indirizzo. Una super offerta che noi personalmente vi consigliamo di non lasciarvi scappare.

Per qualsiasi dubbio o domanda siamo a vostra completa disposizione.

