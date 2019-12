Qual’è la dimensione di monitor migliore per il gioco?

Share 0 Share Share

Risposta breve

Dipende principalmente dal tipo di risoluzione. Un monitor da 24 pollici è buono per una risoluzione a 1080p mentre i 27 pollici sono buoni per una risoluzione a 1440p e 4K.

Vi chiederete quale sia la dimensione ottimale di monitor per il gioco? Bene, dipende dalla risoluzione che si desidera avere. Al giorno d’oggi, la risoluzione a 1080p non è sufficiente e non verrà mantenuta per il futuro, quindi sarà necessario investire in un monitor a 1440p oppure in un Monitor 4K Ultra HD.

In generale, la maggior parte dei giocatori utilizzano un monitor da 24 pollici, ma se si potesse disporre dello spazio e del budget sufficiente, sarebbe preferibile optare per un 27 pollici. Il monitor da 1440p o il 4K UHD sono più adatti se ciò che si vuole è acquistare un nuovo monitor per il gioco.

Un monitor da gioco non viene sostituito così spesso, pertanto è opportuno fare una buona scelta, per non dover, successivamente, rimpiangere la decisione presa.

Pertanto, la nostra raccomandazione ufficiale è quella di optare per un monitor da 27 pollici con una risoluzione da 1440p oppure in 4K UHD. Non si prenda in considerazione un monitor da 27 pollici con una risoluzione da 1080p e viceversa un monitor da 24 pollici con una risoluzione da 1440p. Il 4K è adatto per i 28 e 30 pollici. Le versioni da 32 pollici in su sono troppo elevate per un monitor da gioco.

Per avere una breve panoramica delle nostre raccomandazioni, si può consultare la lista di seguito menzionata:

23 pollici: non è consigliato.

24 pollici: 1080p (scelta buona ma questa versione non verrà mantenuta in futura)

25 pollici: 1080p (come sopra, non consigliato per i 1080p e non consigliamo una risoluzione da 1440p o più per un monitor da 24 o 25 pollici)

27 pollici: 1440p (WQHD) oppure 4K (Ultra HD, UHD)

28 pollici: 4K (Ultra HD, UHD)

30 pollici: 4K (Ultra HD, UHD)

