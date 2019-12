Huawei P Smart Pro è realtà: lo super smartphone dal prezzo low-cost e prestazioni al top

Share 0 Share Share

Huawei in quest’ultimo periodo si sta veramente dando molto da fare. L’azienda cinese, infatti, da qualche ora in Europa – Italia esclusa -ha lanciato il suo nuovo Huawei P Smart Pro terminale di tutto rispetto che ora andremo a scoprire meglio.

Il device dell’azienda cinese, non è altro che il Y9s, non abbiamo comunque conferme a riguardo, ma ipotizziamo che sia il medesimo terminale ma con un nome differente in base al mercato.

A seguire la scheda tecnica completa del nuovo smartphone di Huawei:

Ampio schermo TFT LCD 6,59″ con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) in rapporto 19.5:9 e 391ppi

SoC Octa-Core Kirin 710F (4 x Cortex-A73 @2.2 GHz + 4 x Cortex-A53 @1.7 GHz)

6 GB di memoria RAM

128 GB di storage interno espandibile tramite microSD sino a 512 GB

Tripla fotocamera posteriore da 48 (principale, f/1,8) + 8 (ultra grandangolare, f/2,4) + 2 (profondità, f/2,4) MP

Fotocamera anteriore con meccanismo a scomparsa da 16 MP (f/2,2)

Batteria da 4.000 mAh

Sensore di impronte laterale

Connettività: Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4 GHz, Bluetooth 4.2, USB Type-C (USB 2.0), GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, jack audio da 3,5mm

Dimensioni: 163,1×77,2×8,8mm

Peso: 206g

Sistema operativo Android Pie con EMUI 9.1

Colorazioni Midnight Black, Breathing Crystal

Infine, per il prezzo siamo sui 350 euro; non resta che aspettare il debutto del device anche qui da noi. Vi faremo sapere appena avremo dettagli a riguardo. Restate sintonizzati con noi.

