La guida che vi stiamo proponendo oggi siamo sicuri che andrà ad interessare molti di voi. Come da titolo, infatti, a breve vi spiegheremo come effettuare il download di filmati da una qualsiasi pagina senza software seguendo una facile e rapida procedura. Andiamo a scoprirne di più.

Entrando nello specifico, per effettuare il download di filmati da una pagina Internet non sempre bisogna per forza usare un software apposito. Infatti, basta usare l’app web chiamata Keep Vid che permette il download di filmati da qualsiasi pagina compatibile.

Come scaricare video da pagine web con KeepVid

Prima di tutto dovete entrare nella pagina dove si trova il filmato che avete intenzione di scaricare e successivamente avviarlo. Proseguendo non dovete far altro che copiare l’URL del filmato e poi entrare nel sito KeepVid, incollare l’URL nel campo dedicato e tappare sul download. Selezionate il formato del download e aspettate che il filmato venga scaricato.

Piccola precisazione da fare prima di salutarci: questa soluzione che oggi vi abbiamo spiegato non è idonea a funzionare su siti Internet come ad esempio Netflix, Infinity ecc…

Ovviamente se avete dubbi o domande non esitate a scriverci.

