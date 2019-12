Share 0 Share Share

La guida di oggi è dedicata a tutti coloro che hanno acquistato il nuovo top di gamma iPhone 11 di casa Apple. Ci troviamo davanti ad un super terminale caratterizzato di ottime caratteristiche e un design unico. Fatta questa premessa, qui sotto ora vi spiegheremo passo dopo passo come bloccare le chiamate in entrata da numeri sconosciuti su iPhone 11 seguendo una semplicissima procedura adatta a chiunque.

Bloccare le chiamate in entrata da numeri sconosciuti su iPhone 11 può alla lunga tornare utile per svariate motivazioni. Andiamo a vedere insieme come bisogna agire.

Bloccare le chiamate in entrata da numeri sconosciuti: tutti i passaggi da seguire alla lettera

Per stoppare in maniera definitiva le telefonate in entrata da numeri sconosciuti sul dispositivo di punta dell’azienda californiana bisogna seguire tassativamente i seguenti step a seguire:

Prima di tutto fate accesso a impostazioni – telefono;

Infine, silenziate le telefonate sconosciute spostando semplicemente l’interruttore dedicato.

Per qualsiasi problema non esitate a scriverci.

