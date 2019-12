Aggiornamento OnePlus 7T rilasciato: importanti novità introdotte

Share 0 Share Share

Un nuovo aggiornamento per OnePlus 7T è stato rilasciato di recente. Parliamo della OxygenOS 10.0.7 basata su Android 10, che va ad apportare novità marginali, ma che vanno ulteriormente ad affinare ancor di più l’esperienza quotidiana di utilizzo del terminale davvero uno dei più apprezzati ad oggi.

Il changelog ufficiale menziona le seguenti novità:

Sistema

Migliorata la velocità nel lanciare alcune app

Ottimizzata la gestione della RAM

Migliorata la stabilità generale e generici bug fix

Patch di sicurezza di novembre 2019

Fotocamera

Risolto il problema della modalità schermo in bianco e nero con alcune app

Migliorata la qualità degli scatti

Infine, come accade di solito in questi casi l’update è in fase di rilascio gradualmente tramite la consueta modalità OTA.

Ricordiamo, tra l’altro, l’ottimo hardware di OnePlus 7T:

Schermo: 6,55” full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, 20:9, 402 ppi) Fluid AMOLED a 90Hz, Gorilla Glass

CPU: Qualcomm Snapdragon 855 Plus con GPU Adreno 640

RAM: 8 GB LPDDR4X

Memoria interna: 128/256 GB UFS 3.0 2-LANE

Fotocamera posteriore: Principale: Sony IMX586 da 48 megapixel, f/1.6, OIS, EIS, Grandangolo: 16 megapixel grandangolare 117°, f/2.2 e Teleobiettivo: 12 megapixel zoom 2x, f/2.2

Fotocamera frontale: Sony IMX471 da 16 megapixel, EIS, f/2.0, fuoco fisso

Connettività: dual nano SIM, LTE , Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, USB 3.1 Type-C Gen.1

Batteria: 3.800 mAh con fast charging a 30W

Dimensioni: 160,94 x 74,44 x 8,13 mm

Peso: 190 grammi

OS: Android 10 con OxygenOS